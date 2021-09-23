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По Одеській області прокотилася колона військової техніки

Пересування військових спостерігали очевидці біля села Іваново Лиманського району в четвер, 23 вересня.

Вони поспішили зняти на відео незвичне видовище і поділитися ним в мережі. Про це повідомляє телеграм-канал "Х. Одеса", писати Politeka.net (щоб дивитися кадри, проскролльте до кінця сторінки).

На кадрах видно, як танки переганяють через трасу, попередньо підставивши шини, щоб вони не пошкодили асфальтне покриття.

Також крім танків можна побачити багато інших бойових машин.

Рух автотранспорту в цей момент зупинено.

"Колона військової техніки прокотила під Одесою в Іваново",-йдеться в публікації телеграм-каналу.

Куди саме прямують військові, не повідомляється.

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