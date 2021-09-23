По Одесской области прокатилась колонна военной техники
Передвижение военных наблюдали очевидцы возле села Иваново Лиманского района в четверг, 23 сентября.
Они поспешили снять на видео непривычное зрелище и поделиться ним в сети. Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», пишет Politeka.net (чтобы смотреть кадры, проскролльте до конца страницы).
На кадрах видно, как танки перегоняют через трассу, предварительно подставив шины, чтобы они не повредили асфальтное покрытие.
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Также кроме танков можно увидеть много других боевых машин.
Движение автотранспорта в этот момент остановлено.
"Колонна военной техники прокатила под Одессой в Иваново", - говорится в публикации телеграм-канала.
Куда именно направляются военные, не сообщается.
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