Такое не часто увидишь

По Одесской области прокатилась колонна военной техники

Передвижение военных наблюдали очевидцы возле села Иваново Лиманского района в четверг, 23 сентября.

Они поспешили снять на видео непривычное зрелище и поделиться ним в сети. Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», пишет Politeka.net (чтобы смотреть кадры, проскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, как танки перегоняют через трассу, предварительно подставив шины, чтобы они не повредили асфальтное покрытие.

Также кроме танков можно увидеть много других боевых машин.

Движение автотранспорта в этот момент остановлено.

"Колонна военной техники прокатила под Одессой в Иваново", - говорится в публикации телеграм-канала.

Куда именно направляются военные, не сообщается.

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