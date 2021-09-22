Одесити можуть залишитися без двох вихідних, пов'язаних зі святкуванням 8 березня і 1 травня

Справа в тому, що ці свята пропонують скасувати в Україні, зробивши 8 березня і 1 травня робочими днями. Вже підготовлено законопроект, який розробив Український інститут національної пам'яті, повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

Так, замість 11 державних вихідних пропонують зробити 9. Проект закону винесли на громадське обговорення.

У тексті законопроекту йдеться, що обидва свята "були встановлені в перші роки більшовицької влади і впроваджувалися на підтримку соціально-політичних рухів".

Тепер вихідними пропонують зробити:

Шевченківський день 9 березня,

День пам'яті та примирення 8 травня,

День Конституції 28 червня,

День незалежності України 24 серпня,

День сім'ї у другу п'ятницю вересня,

День захисника України 14 жовтня,

Новий Рік,

Різдво

Великдень.

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