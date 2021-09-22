Одесити можуть залишитися без двох вихідних, пов'язаних зі святкуванням 8 березня і 1 травня
Справа в тому, що ці свята пропонують скасувати в Україні, зробивши 8 березня і 1 травня робочими днями. Вже підготовлено законопроект, який розробив Український інститут національної пам'яті, повідомляється на
Так, замість 11 державних вихідних пропонують зробити 9. Проект закону винесли на громадське обговорення.
У тексті законопроекту йдеться, що обидва свята "були встановлені в перші роки більшовицької влади і впроваджувалися на підтримку соціально-політичних рухів".
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Тепер вихідними пропонують зробити:
Шевченківський день 9 березня,
День пам'яті та примирення 8 травня,
День Конституції 28 червня,
День незалежності України 24 серпня,
День сім'ї у другу п'ятницю вересня,
День захисника України 14 жовтня,
Новий Рік,
Різдво
Великдень.
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