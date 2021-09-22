Одесситы могут остаться без двух выходных, связанных с празднованием 8 марта и 1 мая
Дело в том, что эти праздники предлагают отменить в Украине, сделав 8 марта и 1 мая рабочими днями. Уже подготовлен законопроект, который разработал украинский Институт национальной памяти, сообщается на
Так, вместо 11 государственных выходных предлагают сделать 9. Проект закона вынесли на общественное обсуждение.
В тексте законопроекта говорится, что оба праздника "были установлены в первые годы большевистской власти и внедрялись в поддержку социально-политических движений".
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Теперь выходными предлагают сделать:
Шевченковский день 9 марта,
День памяти и примирения 8 мая,
День Конституции 28 июня,
День независимости Украины 24 августа,
День семьи во вторую пятницу сентября,
День защитника Украины 14 октября,
Новый год,
Рождество
Пасху.
Напомним, украинцы дважды будут отмечать Пасху в 2022 году, названы даты.
Как сообщала Politeka, почему нельзя помогать людям и ссориться в День осеннего равноденствия.
Также Politeka писала, что мини-отпуск для украинцев, два раза по четыре дня: в Кабмине озвучили даты длинных выходных.