Одесситы могут остаться без двух выходных, связанных с празднованием 8 марта и 1 мая

Дело в том, что эти праздники предлагают отменить в Украине, сделав 8 марта и 1 мая рабочими днями. Уже подготовлен законопроект, который разработал украинский Институт национальной памяти, сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики.

Так, вместо 11 государственных выходных предлагают сделать 9. Проект закона вынесли на общественное обсуждение.

В тексте законопроекта говорится, что оба праздника "были установлены в первые годы большевистской власти и внедрялись в поддержку социально-политических движений".

Теперь выходными предлагают сделать:

Шевченковский день 9 марта,

День памяти и примирения 8 мая,

День Конституции 28 июня,

День независимости Украины 24 августа,

День семьи во вторую пятницу сентября,

День защитника Украины 14 октября,

Новый год,

Рождество

Пасху.

Напомним, украинцы дважды будут отмечать Пасху в 2022 году, названы даты.

Как сообщала Politeka, почему нельзя помогать людям и ссориться в День осеннего равноденствия.

Также Politeka писала, что мини-отпуск для украинцев, два раза по четыре дня: в Кабмине озвучили даты длинных выходных.