В Одеській області виявили самого отруйного у світі павука

Житель Ізмаїла Тарас виявив у дворі павука Каракурта - його отрута в 15 разів сильніше, ніж у гримучої змії.

"Збираю насос від басейну і тут такий красень. Каракурт-отруйний павук. Його отрута в 15 разів сильніше отрути гримучої змії і смертельний навіть для таких великих тварин, як верблюди і коні", – написав українець.

"Ще років 20 тому, коли навчався в школі, в підручнику з біології прочитав що каракурти в Україні водяться", "ці павуки давно вже обжилися в Одеській, Миколаївській та інших областях України", "розчавити і спалити,і яйця спалити щоб не поширювалася зараза", "це просто хтось вигуляти домашнього пітомца вивів, а той з повідця зірвався.... Як ось з тією змією було) у нас народ любить в будинку всяку ніч тримати", "Навезли всякої гидоти", - пишуть в мережі українці.

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