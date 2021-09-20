В Одесской области обнаружили самого ядовитого в мире паука
Житель Измаила Тарас обнаружил во дворе паука Каракурта - его яд в 15 раз сильнее, чем у гремучей змеи.
"Собираю насос от бассейна и тут такой красавец. Каракурт – ядовитый паук. Его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи и смертелен даже для таких крупных животных, как верблюды и лошади", – написал украинец.
"Еще лет 20 назад, когда учился в школе, в учебнике по биологии прочитал что каракурты в Украине водятся", "Эти пауки давно уже обжились в Одесской, Николаевской и других областях Украины", "Раздавить и сжечь,и яйца сжечь чтобы не распространялась зараза", "Это просто кто-то вигулять домашнего пітомца вывел, а тот с поводка сорвался.... Как вот с той змеей было) у нас народ любит в доме всякую дичь держать", "Навезли всякой гадости", - пишут в сети украинцы.
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