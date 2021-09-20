Одеса завмерла в ранкових пробках через серйозну ДТП

20 вересня в Одеському районі Пересип зіткнулися 2 маршрутки і легковик. У цьому напрямку утворилася величезна пробка, яка тягнеться приблизно 10 кілометрів.

Деталі події повідомило видання "Думський".

Попередньо було встановлено, що маршрутки рухалися в бік центру міста і зіткнулися на вулиці Отамана Головатого. Аварія заблокувала дорогу. На щастя ніхто з пасажирів не постраждав.

Через це ДТП затримався рух з боку селища. Велика пробка починається на розвилці Південної дороги і проспекту Добровольського. Причому далі по Південній дорозі машини стоять до повороту на Крижанівку, а по Добровольського до Державіна.

Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.

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