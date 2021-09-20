Одесса замерла в утренних пробках из-за серьезного ДТП

20 сентября в одесском районе Пересыпь столкнулись 2 маршрутки и легковушка. В этом направлении образовалась огромная пробка, которая тянется примерно 10 километров.

Детали происшествия сообщило издание "Думская".

Маршрутки двигались в сторону центра города и столкнулись на улице Атамана Головатого. Авария заблокировала дорогу. К счастью никто из пассажиров не пострадал.

Из-за этого ДТП задержалось движение со стороны поселка. Большая пробка начинается на развилке Южной дороги и проспекта Добровольского. Причем далее по Южной дороге машины стоят до поворота на Крыжановку, а по Добровольского до Державина.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

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