В Одесі протестують переселенці з плакатами в руках
Мітинг влаштували в п'ятницю, 17 вересня, біля будівлі ОДА на проспекті Шевченка. Про це повідомляє телеграм-канал
Напередодні мешканцям будинку на вулиці Успенській відключили електрику за борги. У цьому будинку проживають переселенці та учасники АТО/ООС.
Десятки незадоволених жителів пікетують будівлю ОДА і вимагають, щоб їм повернули світло.
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В руках люди тримають плакати з написами: "Заручники у власній країні", «Невже наші діти не повинні жити?» та інші.
Щоправда, за даними телеграм-каналу, вони заборгували за електроенергію майже 800 тисяч гривень.
З'ясувалося, що будинок, в якому вони проживають, визнаний аварійним і міська влада вважає, що проживання пікетувальників там - незаконне.
Раніше ми писали, біженці з Афганістану, які втекли від терору талібів, розповіли про свої проблеми в Одесі.
У місті вони зіткнулися з такими проблемами, як брак робочих місць і високі ціни на житло.
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