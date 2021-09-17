Жінка була з двома дітьми, один з яких немовля

Небайдужі одесити забили на сполох, коли побачили жінку в неосудному стані з двома дітьми, одне з яких немовля

Жінку зустріли на вулиці Новосельського, що в центрі міста. Про це повідомили в Telegram-каналі «х. Одеса», передає Politeka.net.

За словами очевидців, п'яна мати не розуміла, що вона робить і де знаходиться.

"Спочатку сказала, що в розлученні і чоловіка немає, потім каже, що чоловік на роботі, намагалася комусь зателефонувати, в результаті викликали поліцію"-розповіли люди.

На кадрах видно, що одна дитина ще грудна, другій близько 5 років. Також видно, що малюки доглянуті, чисті і добре одягнені.

Користувачі Мережі вже почали обговорювати побачене і як завжди розділилися в думках. Деякі порахували, що жінка зовсім не п'яна, а під дією наркотичних препаратів, інші погодилися, що вона нетвереза. Третє переконані, що у таки "особин потрібно забирати дітей". Ну і були такі, хто припустив, що може жінка просто десь веселилася і випила зайвого.

"Так, алкоголізм - це страшно",

"Не пощастило дітям",

"Закинулася ніж те, від синьки такого не буває",

"Може у матері щось сталося. Наші люди відразу зняли і виклали",

"Не можна на таке спокійно дивитися, бідні діти!",- пишуть в мережі.

Нагадаємо, що горе-мати кинула 3-річну дитину напризволяще в Одесі: малюк знайшов спосіб, як вижити

Як повідомляла Politeka, одеситка з дитиною розповіла, що довелося пережити, щоб потрапити в лікарню: "кола пекла"

Також Politeka писала, що в Одесі п'яна жінка розгулювала з немовлям по дорозі, фото: "перехожі не витримали і..."