Небайдужі одесити забили на сполох, коли побачили жінку в неосудному стані з двома дітьми, одне з яких немовля
Жінку зустріли на вулиці Новосельського, що в центрі міста. Про це
За словами очевидців, п'яна мати не розуміла, що вона робить і де знаходиться.
"Спочатку сказала, що в розлученні і чоловіка немає, потім каже, що чоловік на роботі, намагалася комусь зателефонувати, в результаті викликали поліцію"-розповіли люди.
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На кадрах видно, що одна дитина ще грудна, другій близько 5 років. Також видно, що малюки доглянуті, чисті і добре одягнені.
Користувачі Мережі вже почали обговорювати побачене і як завжди розділилися в думках. Деякі порахували, що жінка зовсім не п'яна, а під дією наркотичних препаратів, інші погодилися, що вона нетвереза. Третє переконані, що у таки "особин потрібно забирати дітей". Ну і були такі, хто припустив, що може жінка просто десь веселилася і випила зайвого.
"Так, алкоголізм - це страшно",
"Не пощастило дітям",
"Закинулася ніж те, від синьки такого не буває",
"Може у матері щось сталося. Наші люди відразу зняли і виклали",
"Не можна на таке спокійно дивитися, бідні діти!",- пишуть в мережі.
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