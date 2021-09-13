У громадському транспорті Одеси помітили незвичайного пасажира

Так, у трамваї №5 чоловік перевозив здоровенного пітона за пазухою. Інші пасажири були ошелешені, коли побачили величезну змію без клітки в салоні трамвая. Вони зняли рептилію на камеру, повідомили в Telegram-каналі Odessa_info .

"Ось такі пасажири сьогодні були в 5 трамваї. Дивак, у якого вона повзала по спині, напевно, сидить в ах*е", – прокоментували автори.

На фото видно, що змія обвилася навколо ручки переднього сидіння і торкалася до пасажира, який там сидів.

Користувачі Мережі не змовчали і висловили своє обурення від побаченого.

"Просто немає слів 🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️вже б інфаркт отримала",

"У мене б 10 разів серце зупинилося там",

"Тепер буду боятися їздити",

"Цікаво, як люди реагували. Цьому ідіоту треба відбити бажання так кататися", - обурюються в мережі.

Раніше ми писали, по вулиці Балківській перехожі натрапили на велику змію.

Плазун повзло прямо по тротуару.

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