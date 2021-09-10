Одесити спостерігали дуже загадкову картину в небі над містом
Цікаве відео зроблено в ніч на 10 вересня в Одесі. Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб дивитися, проскролльте до кінця сторінки).
Місцевий житель з власного балкона не тільки спостерігав за маневрами невпізнаних об'єктів, а також встиг їх зняти.
На кадрах спочатку видно два об'єкта, що світяться, потім вони вмить згасли і з'явився третій.
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"Тут з Альтаїра сьогодні очевидці спостерігали дуже загадкову картину... Що це може бути, може НЛО?", - йдеться в повідомленні.
У коментарях люди будують різні версії і кажуть, що бачили подібне в інших містах.
"Як ви не розумієте?! нас давно планують захопити ! бійтеся нло",
"Супутники Ілона Маска",
"Світло з Венери відбилося від верхніх шарів атмосфери і викликало вибух болотного газу",
"Ми в Чорноморську теж спостерігали дивну подію",
"Ніколи такого не було і ось знову",
"Швидше за все дрони",
"Бачили з другом подібне, не вірили очам", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що у небі над Одесою помітили НЛО, унікальні кадри
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