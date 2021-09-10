Одесситы наблюдали очень загадочную картину в небе над городом
Интересное видео сделано в ночь на 10 сентября в Одессе. Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы смотреть, проскролльте до конца страницы).
Местный житель с собственного балкона не только наблюдал за маневрами неопознанных объектов, а также успел их заснять.
На кадрах сначала видны два светящихся объекта, потом они вмиг погасли и появился третий.
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«Тут с Альтаира сегодня очевидцы наблюдали очень загадочную картину... Что это может быть, может НЛО?»,- говорится в сообщении.
В комментариях люди строят различные версии и говорят, что видели подобное в других городах.
"Как вы не понимаете?! нас давно планируют захватить ! бойтесь нло",
"Спутники Илона Маска",
"Свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа",
"Мы в Черноморске тоже наблюдали странное событие",
"Никогда такого не было и вот опять",
"Скорее всего дроны",
"Видели с другом подобное, не верили глазам", - пишут в сети.
Напомним, что в небе над Одессой заметили НЛО, уникальные кадры
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