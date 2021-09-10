Что это было, до сих пор не известно

Одесситы наблюдали очень загадочную картину в небе над городом

Интересное видео сделано в ночь на 10 сентября в Одессе. Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы смотреть, проскролльте до конца страницы).

Местный житель с собственного балкона не только наблюдал за маневрами неопознанных объектов, а также успел их заснять.

На кадрах сначала видны два светящихся объекта, потом они вмиг погасли и появился третий.

«Тут с Альтаира сегодня очевидцы наблюдали очень загадочную картину... Что это может быть, может НЛО?»,- говорится в сообщении.

В комментариях люди строят различные версии и говорят, что видели подобное в других городах.

"Как вы не понимаете?! нас давно планируют захватить ! бойтесь нло",

"Спутники Илона Маска",

"Свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа",

"Мы в Черноморске тоже наблюдали странное событие",

"Никогда такого не было и вот опять",

"Скорее всего дроны",

"Видели с другом подобное, не верили глазам", - пишут в сети.

Напомним, что в небе над Одессой заметили НЛО, уникальные кадры

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