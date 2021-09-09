У Мережу потрапила неадекватна поведінка пасажира в Одеській електрички
Про це повідомляє телеграм-канал «Х. Одеса», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, скролльте сторінку до кінця)
Так, під час поїздки в електричці Вапнярка-Одеса п'яний чоловік влаштував справжній концерт.
Він почав кричати і приставати до попутників, потім дістав незрозуміле посвідченням і став говорити, що він з поліції.
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Втомлені від крику неадеквата пасажири попросили його не шуміти, проте чоловік на це не реагував.
Користувачі Мережі по-різному відреагували на поведінку чоловіка, одні з гумором, інші з агресією.
"Міський божевільний",
"Це рідний брат Авакова",
"Ніхто не начистив йому пику?",
"Якщо в електричці бити таких ідіотів, то кулаки зітруться. Люди не реагують, так як до кінця поїздки таких ще як мінімум 5-7 екземплярів буде.
І вони їх бачать кожен день, спочатку вранці, потім ввечері.
Це як театральна драма кожен день", - пишуть в мережі.
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