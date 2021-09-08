Під час гасіння пожежі з території бази відпочинку довелося евакуювати людей

На базі відпочинку "Фелічіта" в Затоці 8 вересня сталася пожежа. Рятувальники терміново евакуювали 25 працівників пансіонату.

Про це повідомили у ДСНС Одеської області.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 06:20. Вогонь охопив 4 будинки на базі відпочинку.

На місці події рятувальники встановили, що існує загроза поширенню вогню на інші будинки. Рятувальники не могли загасити вогонь майже 40 хвилин. За цей час встигло вигоріти близько 120 квадратних метрів. Повністю полум'я погасили о 07: 56.

На щастя в результаті інциденту загиблих і постраждалих немає. Всього до гасіння пожежі залучили 24 рятувальники та 6 одиниць техніки.

Варто відзначити, що серед основних причин, які призводять до загибелі людей в пожарах, рятувальники називають свідоме нехтування правилами пожежної безпеки, необережне поводження з вогнем, куріння в ліжку, а також залишені без нагляду сірники і запальнички в місцях, які легко доступні для дітей.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку у Харкові.

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.