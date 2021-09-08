Во время тушения пожара с территории базы отдыха пришлось эвакуировать людей

На базе отдыха "Феличита" в Затоке 8 сентября случился пожар. Спасатели срочно эвакуировали 25 работников пансионата.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 06:20. Огонь охватил 4 дома на базе отдыха.

На месте происшествия спасатели установили, что существует угроза распространению огня на другие дома. Спасатели не могли потушить огонь почти 40 минут. За это время успело выгореть около 120 квадратных метров. Полностью пламя погасили в 07:56.

К счастью в результате инцидента погибших и пострадавших нет. Всего к тушению пожара привлекли 24 спасателя и 6 единиц техники.

Стоит отметить, что среди основных причин, которые приводят к гибели людей в пожаре, спасатели называют сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, которые легко доступны для детей.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.