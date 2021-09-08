В Одесі батьки на вулиці по черзі били маленького сина по сідницях, виховну роботу розпочав батько, а продовжила мати.
Про це повідомляє «Одеса як вона є».
Покарання дитини відбувалося в одному з житлових кварталів і потрапило в об'єктив камер відеоспостереження. На ролику видно, що батько, мати і їх маленький син йдуть додому. Батько йшов по вулиці з великими пакетами в руках, але раптом його щось вивело з себе, він поставив пакети і взявся виховувати сина.
На ролику видно, що чоловік з силою б'є хлопчика, а дитина почала плакати від страху і болю. Мати деякий час не втручалася в те, що відбувається, лише спостерігаючи за покаранням малюка. Побиття на час припинилися. Батьки і дитина зайшли в будинок. Коли сім'я опинилася в ліфті за побиття хлопчика взялася його мама. Малюк не намагався чинити опір і лише плакав.
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За даними джерела, на подію звернули увагу небайдужі свідки. Вони повідомили про побиття дитини правоохоронцям, написавши на батьків заяву. Інформацію про подію передали представникам служби у справах захисту дитини. Саме їм належить з'ясувати всі обставини події, а також застосувати санкції до батьків, якщо їх провину вдасться довести. Відомо, що побитому малюкові всього 1,8 року.
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