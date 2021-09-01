Жителі села Фонтанка Одеської області під час установки кондиціонера загинули, зірвавшись з третього поверху.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

На місці трагедії загинув один чоловік, другий до моменту приїзду медиків був ще живий, його забрали в лікарню, але там констатували смерть. За даними правоохоронців, чоловіки встановлювали кондиціонер на фасаді багатоповерхового будинку. Робітнику, який помер на місці було 45 років. У лікарні помер його 53-річний напарник.

Правоохоронці кваліфікували трагедію за частиною 2 статті 272 КК України. Ця стаття присвячена порушенню правил безпеки при роботах підвищеної небезпеки, яке стало причиною загибелі людей. Наразі триває стадія досудового розслідування.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові загинув робітник на будівництві, коли на нього обрушилася одна з балок. Трагедія сталася на вулиці Стуса. Відомо, що чоловік помер до приїзду лікарів, йому було 44 роки. За словами лікарів, загиблий отримав черепно-мозкову відкриту травму, яка і стала смертельною. В обставинах трагедії ще належить розібратися правоохоронцям, які прибули на місце. Саме від поліції повинні надійти офіційні подробиці цієї події.

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