Погибшим было 45 и 53 года.

Жители села Фонтанка Одесской области во время установки кондиционера погибли, сорвавшись с третьего этажа.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполлиции в Одесской области.

На месте трагедии погиб один мужчина, второй к моменту приезда медиков был еще жив, его забрали в больницу, но там констатировали смерть. По данным правоохранителей, мужчины устанавливали кондиционер на фасаде многоэтажного дома. Рабочему, который умер на месте было 45 лет. В больнице умер его 53-летний напарник.

Правоохранители квалифицировали трагедию по части 2 статьи 272 УК Украины. Эта статья посвящена нарушению правил безопасности при работах повышенной опасности, которое стало причиной гибели людей. Сейчас продолжается стадия досудебного расследования.

Ранее мы сообщали, что в Харькове погиб рабочий на стройке, когда на него обрушилась одна из балок. Трагедия произошла на улице Стуса. Известно, что мужчина умер до приезда врачей, ему было 44 года. По словам врачей, погибший получил черепно-мозговую открытую травму, которая и стала смертельной. В обстоятельствах трагедии еще предстоит разобраться правоохранителям, которые прибыли на место. Именно от полиции должны поступить официальные подробности этого происшествия.

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