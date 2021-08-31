Часто люди навіть не здогадуються, кого можуть зустріти, крокуючи по вулиці

Наприклад, гуляючи по вулиці Балківській перехожі натрапили на велику змію.

Плазун повзло прямо по тротуару. Відповідне відео показали очевидці в останній день літа, 31 Серпня. Про це повідомляє телеграм-канал " Одеса-Інфо», передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

"Велику змію (більше 1 м) помітили сьогодні перехожі на Балківській», - наголошується в публікації.

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Користувачі мережі вже відреагували на змію, одні задаються питанням, звідки вона взялася? Інших цікавить, наскільки вона небезпечна для оточуючих.

Треті переконані, що змія на відео – це жовтобрюхий полоз і такий вид змій абсолютно не небезпечний для людини.

"Тільки не чіпайте її, дайте відповзти",

"Це гадюка?", "Наскільки вона небезпечна",

"Це полоз і нічого особливого він не отруйний але якщо досажать вкусити може. Жити будете",

"У нас взагалі немає отруйних змій.
Хіба що на півночі (Кодима) області-степова гадюка. але це дуже велика рідкість", - пишуть в мережі.

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