Кадри зі змією з'явилися в останній день літа

Часто люди навіть не здогадуються, кого можуть зустріти, крокуючи по вулиці

Наприклад, гуляючи по вулиці Балківській перехожі натрапили на велику змію.

Плазун повзло прямо по тротуару. Відповідне відео показали очевидці в останній день літа, 31 Серпня. Про це повідомляє телеграм-канал " Одеса-Інфо», передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

"Велику змію (більше 1 м) помітили сьогодні перехожі на Балківській», - наголошується в публікації.

Користувачі мережі вже відреагували на змію, одні задаються питанням, звідки вона взялася? Інших цікавить, наскільки вона небезпечна для оточуючих.

Треті переконані, що змія на відео – це жовтобрюхий полоз і такий вид змій абсолютно не небезпечний для людини.

"Тільки не чіпайте її, дайте відповзти",

"Це гадюка?", "Наскільки вона небезпечна",

"Це полоз і нічого особливого він не отруйний але якщо досажать вкусити може. Жити будете",

"У нас взагалі немає отруйних змій.

Хіба що на півночі (Кодима) області-степова гадюка. але це дуже велика рідкість", - пишуть в мережі.

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