Кадры со змеей появились в последний день лета

Часто люди даже не догадываются, кого могут встретить, шагая по улице

Например, гуляя по улице Балковской прохожие наткнулись на крупную змею.

Пресмыкающееся ползло прямо по тротуару. Соответствующее видео показали очевидцы в последний день лета, 31 августа. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net(чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

«Большую змею ( больше 1 м) заметили сегодня прохожие на Балковской», - отмечается в публикации.

Пользователи сети уже отреагировали на змею, одни задаются вопросом, откуда она взялась? Других интересует, насколько она опасна для окружающих.

Третьи убеждены, что змея на видео – это желтобрюхий полоз и такой вид змей совершенно не опасен для человека.

"Только не трогайте ее, дайте уползти",

"Это гадюка?", "Насколько она опасна",

"Это полоз и ничего особенного он не ядови но если досажать укусить может. Жить будете",

"У нас вообще нет ядовитых змей.

Разве что на севере (Кодыма) области - степная гадюка. но это очень большая редкость", - пишут в сети.

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