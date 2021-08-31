Часто люди даже не догадываются, кого могут встретить, шагая по улице
Например, гуляя по улице Балковской прохожие наткнулись на крупную змею.
Пресмыкающееся ползло прямо по тротуару. Соответствующее видео показали очевидцы в последний день лета, 31 августа. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net(чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
«Большую змею ( больше 1 м) заметили сегодня прохожие на Балковской», - отмечается в публикации.
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Пользователи сети уже отреагировали на змею, одни задаются вопросом, откуда она взялась? Других интересует, насколько она опасна для окружающих.
Третьи убеждены, что змея на видео – это желтобрюхий полоз и такой вид змей совершенно не опасен для человека.
"Только не трогайте ее, дайте уползти",
"Это гадюка?", "Насколько она опасна",
"Это полоз и ничего особенного он не ядови но если досажать укусить может. Жить будете",
"У нас вообще нет ядовитых змей.
Разве что на севере (Кодыма) области - степная гадюка. но это очень большая редкость", - пишут в сети.
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