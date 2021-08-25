У мережі викрили вуличного жебрака-колячника, який чудесним чином зцілився в Одесі
Кадри показали в телеграм-каналі " Одеса як вона є", передає Politeka.net.
Одеситів і гостей міста попередили про афериста, який промишляє біля Іванівського мосту.
"Коли робочий час закінчився", - йдеться в публікації.
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На кадрах видно, як чоловік йде ногами і котить перед собою інвалідне крісло.
За словами очевидців, до цього він сидів на перехресті, зображуючи інваліда і просив милостиню.
Одесити в мережі вже активно обговорюють" чудесне зцілення " чоловіка.
"Та й так всім зрозуміло що вони шахраї",
"Веде коня в стійло",
"Я таке ж на Адміральському проспекті спостерігала неодноразово. А ще циганка типу з ДЦП їздить і, о диво!, зцілюється кожного разу, коли з тролейбуса виходить",
"Коляска-годувальниця😁",
"Через таких аферистів, нікому не хочеться подавати, хоча є багато, хто дійсно потребує",
"Хоч ноги розімне",
"Сидить на перехресті біля Савицького, біля дріжджового заводу перед Іванівського мостом",
"Я бачила жінку середніх років на 5-й фонтану перед Макдональдсом, після 6 годин вона магічним чином з жебрачки в хустці перетворюється в звичайну пройдоху і по мобільному звіт дає😂", - пишуть в мережі.
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