У мережі викрили вуличного жебрака-колячника, який чудесним чином зцілився в Одесі

Кадри показали в телеграм-каналі " Одеса як вона є", передає Politeka.net.

Одеситів і гостей міста попередили про афериста, який промишляє біля Іванівського мосту.

"Коли робочий час закінчився", - йдеться в публікації.

На кадрах видно, як чоловік йде ногами і котить перед собою інвалідне крісло.

За словами очевидців, до цього він сидів на перехресті, зображуючи інваліда і просив милостиню.

Одесити в мережі вже активно обговорюють" чудесне зцілення " чоловіка.

"Та й так всім зрозуміло що вони шахраї",

"Веде коня в стійло",

"Я таке ж на Адміральському проспекті спостерігала неодноразово. А ще циганка типу з ДЦП їздить і, о диво!, зцілюється кожного разу, коли з тролейбуса виходить",

"Коляска-годувальниця😁",

"Через таких аферистів, нікому не хочеться подавати, хоча є багато, хто дійсно потребує",

"Хоч ноги розімне",

"Сидить на перехресті біля Савицького, біля дріжджового заводу перед Іванівського мостом",

"Я бачила жінку середніх років на 5-й фонтану перед Макдональдсом, після 6 годин вона магічним чином з жебрачки в хустці перетворюється в звичайну пройдоху і по мобільному звіт дає😂", - пишуть в мережі.

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