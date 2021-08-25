В сети разоблачили уличного попрошайку-колячника, который чудесным образом исцелился в Одессе

Кадры показали в телеграм-канале «Одесса как она есть», передает Politeka.net.

Одесситов и гостей города предупредили об аферисте, который промышляет возле Ивановского моста.

«Когда рабочее время закончилось», - говорится в публикации.

На кадрах видно, как мужчина идет ногами и катит перед собой инвалидное кресло.

По словам очевидцев, до этого он сидел на перекрестке, изображая инвалида и просил милостыню.

Одесситы в сети уже активно обсуждают "чудесное исцеление" мужчины.

"Та и так всем понятно что они мошенники",

"Ведёт коня в стойло",

"Я такое же на Адмиральском проспекте наблюдала неоднократно. А ещё цыганка типа с ДЦП ездит и, о чудо!, исцеляется каждый раз, когда из троллейбуса выходит",

"Коляска-кормилица😁",

"Из-за таких аферистов, никому не хочется подавать, хотя есь многие, кто действительно нуждается",

"Хоть ноги разомнет",

"Сидит на перекрёстке возле Савицкого, возле дрожжевого завода перед Ивановского мостом",

"Я видела женщину средних лет на 5-й Фонтана перед Макдональдсом, после 6 часов она магическим образом из нищенки в платке превращается в обычную пройдоху и по мобильному отчёт даёт😂", - пишут в сети.

Напомним, ноу-хау властей обернулось транспортным коллапсом в Одессе, видео: где не проехать.

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