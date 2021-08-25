Вісім років в'язниці може отримати житель Одеської області за "п'яні" жарти з поліцією

Після того, як поліцейські склали на чоловіка протокол за водіння в нетверезому вигляді, він вирішив помститися. Про це повідомляє прес-служба регіонального ГУНП, передає Politeka.net.

Пізно ввечері житель Роздільнянського району зателефонував до чергової частини і заявив, що поліцейське управління заміноване. Правоохоронці оперативно обстежили територію і ніяких вибухових речовин не виявили.

Особу жартівника встановили за кілька годин. Ним виявився 59-річний чоловік, який випивши зайвого вирішив помститися і» замінував " поліцейське управління. Проти зловмисника порушили справу. Винному загрожує від чотирьох до восьми років за ґратами.

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Ними виявилися троє підлітків у віці 11, 14 і 15 років.

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