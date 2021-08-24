В Одесі в День Незалежності України пройшов морський військовий парад
Під звуки оркестру величезна кількість людей спостерігали за кораблями України і НАТО біля Одеського порту.
Залпи кораблів і польоти винищувачів заворожували людей, що спостерігали за парадом.
Не менш захоплено публіка реагувала на висадку десанту в море з українських вертольотів.
Особисте фото Пугачової і Галкіна з дітьми, зроблене в замку, злили в Мережу: "Це супер"
Мама Вєрки Сердючки без гриму вразила зовнішністю у звичайному житті: "Яка красива"
Горбунов пообнімався з Ротару, поки Осадча вдома з новонародженим: сяє від радості
Полякова в леопардовому боді і з короткою стрижкою перевершила Джамалу і Могилевську: "Грабонула гримерку"
Кондратюк несподівано попрощався з українцями, шоу більше не буде: "Всім дякую"
Відео з місця можна побачити тут.
До слова, подивитися військовий парад у Києві з'їхалися тисячі людей.
У мережі з'явилося фото на якому видно, що дорослі люди і діти, які бажають побачити парад до Дня Незалежності, навіть забралися високо на ворота і паркани.
"На вулиці Прорізній, яка прилягає до Хрещатика, справжнє стовпотворіння. А з іншого боку вулиці молодь підійнялася на ворота. Поліція нікого не знімає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, тиснява виникла в метро Києва: люди поспішали потрапити на військовий парад, божевільні кадри
Також, Баюл у День Незалежності України закуталася прапором США: "не випрошуй кохання"
Politeka розповідала, масову бійку влаштували під час підняття прапора України: на місці багато поліції, фото