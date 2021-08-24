В Одесі в День Незалежності України пройшов морський військовий парад

Під звуки оркестру величезна кількість людей спостерігали за кораблями України і НАТО біля Одеського порту.

Залпи кораблів і польоти винищувачів заворожували людей, що спостерігали за парадом.

Не менш захоплено публіка реагувала на висадку десанту в море з українських вертольотів.

Відео з місця можна побачити тут.

До слова, подивитися військовий парад у Києві з'їхалися тисячі людей.

У мережі з'явилося фото на якому видно, що дорослі люди і діти, які бажають побачити парад до Дня Незалежності, навіть забралися високо на ворота і паркани.

"На вулиці Прорізній, яка прилягає до Хрещатика, справжнє стовпотворіння. А з іншого боку вулиці молодь підійнялася на ворота. Поліція нікого не знімає", - йдеться в повідомленні.

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