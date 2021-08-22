Відома українська телеведуча і зірка "Х-Фактора" Даша Трегубова поділилася емоційним фото з Одеси

Як пише Politeka.net, багато українців знають Трегубову, як актрису театру і кіно. Ще Даша засвітилася на екранах телевізорів в якості ведучої.

Минулого тижня артистка стала учасником відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю. Даша пройшлася по червоній доріжці в сукні від люксового італійського бренду Giambattista.

Після заходу Трегубова вирушила на пляж, де приймала сонячні ванни, а також каталася на яхті по Чорному морю.

І ось відпочинок красуні добігає кінця, про що вона розповіла в новій публікації, розміщеній в Instagram.

На знімку Даша продемонструвала прощальну прогулянку на яхті. Вона мрійливо попозувала в червоному бікіні і зеленому легкому халатику, який майорів на вітрі.

Актриса розкинула руки, ніби птах, позуючи зі спини.

"Чайка прощається з Одесою до наступного літа😉

Це було добре)", - написала вона.

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