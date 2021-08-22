Известная украинская телеведущая и звезда «Х-Фактора» Даша Трегубова поделилась эмоциональным фото из Одессы

Как пишет Politeka.net, многие украинцы знают Трегубову, как актрису театра и кино. Еще Даша засветилась на экранах телевизоров в качестве ведущей.

На прошлой неделе артистка стала участником открытия Одесского международного кинофестиваля. Даша прошлась по красной дорожке в платье от люксового итальянского бренда Giambattista.

После мероприятия Трегубова отправилась на пляж, где принимала солнечные ванны, а также каталась на яхте по Черному морю.

И вот отдых красотки подходит к концу, о чем она рассказала в новой публикации, размещенной в Инстаграм.

На снимке Даша продемонстрировала прощальную прогулку на яхте. Она мечтательно попозировала в красном бикини и зеленом легком халатике, который развевался на ветру.

Актриса раскинула руки, будто птица, позируя со спины.

«Чайка прощается с Одессой до следующего лета😉

Это было хорошо)», - написала она.

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