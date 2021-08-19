Не стало капітана легендарного Одеського вітрильника «Дружба»
Про смерть Костянтина Кремлянського, повідомила Морська правда у Фейсбук, у четвер 19 серпня.
Капітан легендарного вітрильника, який є Морським символом України та Одеси помер після тривалої хвороби.
У морській правді відзначають, що Кремлянський був беззмінним капітаном протягом 30 років.
Під вітрилами фрегата він обійшов півсвіту. Під його початком на судні пройшли першу практику в морі тисячі учнів. Свого часу судно ходило в Америку, навколо Європи, брало участь в регатах, двічі ходило в Індійський океан.
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"Костянтину Олександровичу Востаннє побажаємо попутного вітру і сім футів під кілем", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що побудували трищогловий навчальний фрегат "Дружба" за останнім словом техніки ще в 1987 р. — спеціально для Одеського вищого морехідного училища.
На сьогодні вітрильник знаходиться на балансі національної морської академії і вже близько 20-ти років стоїть біля причалу практичної гавані Одеського порту без руху. На ремонт судна потрібні мільйони гривень.
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