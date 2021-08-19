Не стало капитана легендарного одесского парусника «Дружба»

О смерти Константина Кремлянского, сообщила Морская правда в Фейсбук, в четверг 19 августа.

Капитан легендарного парусника, который является Морским символом Украины и Одессы скончался после продолжительной болезни.

В Морской правде отмечают, что Кремлянский был бессменным капитаном в течении 30 лет.

Под парусами фрегата он обошел полмира. Под его началом на судне прошли первую практику в море тысячи учеников. В свое время судно ходило в Америку, вокруг Европы, участвовало в регатах, дважды ходило в Индийский океан.

«Константину Александровичу в последний раз пожелаем попутного ветра и семь футов под килем», - говорится в сообщении.

Отметим, что построили трехмачтовый учебный фрегат "Дружба" по последнему слову техники еще в 1987 г. — специально для Одесского высшего мореходного училища.

На сегодня парусник находится на балансе Национальной морской академии и уже около 20-ти лет стоит у причала Практической гавани Одесского порта без движения. На ремонт судна требуются миллионы гривен.

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