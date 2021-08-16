Ніякої довідки не можна отримати

В одному з районів Одеської області чиновники перестали приймати нещеплених від коронавірусу громадян

Тепер без щеплення не можна отримати жодної довідки в Балтській об'єднаній територіальній громаді. Про це пише Думська.

Місцеві жителі поскаржилися, що без паспорта вакцинації не можна отримати навіть довідки про склад сім'ї.

Нещеплених жителів Балти та інших сіл, що входять в ОТГ, просто перестали пускати в адміністративні приміщення мерії та старостинських округів. Причому почалося це неподобство ще 1 серпня.

У виданні зазначають, що подібних заходів не погоджував ні Кабмін, ні навіть міська рада Балти: "рознарядка" була затверджена на засіданні місцевої комісії з надзвичайних ситуацій.

Треба сказати, що за останніми даними в Балтській ОТГ одну або обидві дози вакцини отримали всього лише 24% населення.

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