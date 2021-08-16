В одному з районів Одеської області чиновники перестали приймати нещеплених від коронавірусу громадян
Тепер без щеплення не можна отримати жодної довідки в Балтській об'єднаній територіальній громаді. Про це пише
Місцеві жителі поскаржилися, що без паспорта вакцинації не можна отримати навіть довідки про склад сім'ї.
Нещеплених жителів Балти та інших сіл, що входять в ОТГ, просто перестали пускати в адміністративні приміщення мерії та старостинських округів. Причому почалося це неподобство ще 1 серпня.
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У виданні зазначають, що подібних заходів не погоджував ні Кабмін, ні навіть міська рада Балти: "рознарядка" була затверджена на засіданні місцевої комісії з надзвичайних ситуацій.
Треба сказати, що за останніми даними в Балтській ОТГ одну або обидві дози вакцини отримали всього лише 24% населення.
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