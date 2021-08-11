В Одеській області біля курорту Сергіївка на піщаній косі потонув маленький чотирирічний хлопчик.

Про це повідомили в прес-службі поліції.

За даними правоохоронців, трагедія сталася 11 серпня. Багатодітна сім'я, яка приїхала на відпочинок з Ізмаїльського району, проводила час на пляжі. Мама пішла викупатися в море, взявши з собою трьох маленьких дітей. Ще двоє малюків залишилися на березі з татом. Мати ненадовго відволіклася, щоб подивитися на сім'ю, що залишилася на березі. Обернувшись назад, вона побачила у воді свого маленького сина. Дитина була мертвою.

Мама дістала хлопчика з моря, але не встигла його реанімувати. Медики прибули в швидкій, але їм залишилося лише констатувати смерть малюка. Відомості про трагедію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, назвавши її нещасним випадком.

Досудове розслідування обставин смерті малюка поліцейські в даний час продовжують. Через цю трагедію представники органів правопорядку зробили окреме звернення до громадян. Українців закликали убезпечити себе від можливих трагедій на воді та інших нещасних випадків.

Під час літнього відпочинку і при будь-якому купанні у водоймах правоохоронці просять жителів дотримуватися всіх правил безпеки. Поліцейські підкреслили, що поведінка у воді повинно бути обережною. Батьків просять стежити за тим, щоб їхні діти користувалися жилетами та іншими рятувальними засобами. Також заборонено віддалятися від берега. При надзвичайній події телефонуйте рятувальникам (101), поліцейським (102) і медикам (103).

Раніше повідомлялося, що життя маленької дитини обірвалося в аквапарку

Також, протягом "засмоктало" 13-річну дівчинку

Politeka розповідала, що трагедія сталася з вагітною українкою на "проклятому" озері