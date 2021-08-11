В Одесской области возле курорта Сергеевка на песчаной косе утонул маленький четырехлетний мальчик.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

По данным правоохранителей, трагедия произошла 11 августа. Многодетная семья, которая приехала на отдых из Измаильского района, проводила время на пляже. Мама пошла искупаться в море, взяв с собой троих маленьких детей. Еще двое малышей остались на берегу с папой. Мать ненадолго отвлеклась, чтобы посмотреть на оставшуюся на берегу семью. Обернувшись обратно, она увидела в воде своего маленького сына. Ребенок был мертв.

Мама достала мальчика из моря, но не успела его реанимировать. Медики прибыли в скорой, но им осталось лишь констатировать смерть малыша. Сведения о трагедии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований, квалифицировав ее, как несчастный случай.

Досудебное расследование обстоятельств смерти малыша полицейские в настоящее время продолжают. Из-за этой трагедии представители органов правопорядка сделали отдельное обращение к гражданам. Украинцев призвали обезопасить себя от возможных трагедий на воде и других несчастных случаев.

Во время летнего отдыха и при любом купании в водоемах правоохранители просят жителей соблюдать все правила безопасности. Полицейские подчеркнули, что поведение в воде должно быть предельно осторожным. Родителей просят следить за тем, чтобы их дети пользовались жилетами и другими спасательными средствами. Также запрещено отдаляться от берега. При происшествии звоните спасателям (101), полицейским (102) и медикам (103).

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