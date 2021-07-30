В Одеській області військові успішно провели випробування ракет Точка-У і Тайфун-1
Пуски здійснювалися на полігоні Збройних сил України "Алібей" у четвер, 29 липня. Вражаючі кадри показав Генштаб ЗСУ.
Військові відзначили, що в рамках практичних стрільб здійснено 4 успішних пуски: 2 рази зразком Тайфун-1 (модернізований снаряд Граду зі збільшеною до 40 км дальністю) і 2 рази модернізованими і відновленими зразками ракет для Точки-у.
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У випробуваннях брали участь представники Міноборони, розробники, виробники озброєння та особовий склад певних підрозділів ЗСУ.
У коментарях захоплюються успіхом ЗСУ.
"Тайфун добре в небо пішов!",
"Що дійсно круто в цей відео виглядати це вертикальний в злету чималий БПЛА посеред поля. Ну і по Тайфун плюс",
"Все буде добре", - пишуть в мережі.
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