В Одеській області військові успішно провели випробування ракет Точка-У і Тайфун-1

Пуски здійснювалися на полігоні Збройних сил України "Алібей" у четвер, 29 липня. Вражаючі кадри показав Генштаб ЗСУ.

Військові відзначили, що в рамках практичних стрільб здійснено 4 успішних пуски: 2 рази зразком Тайфун-1 (модернізований снаряд Граду зі збільшеною до 40 км дальністю) і 2 рази модернізованими і відновленими зразками ракет для Точки-у.

У випробуваннях брали участь представники Міноборони, розробники, виробники озброєння та особовий склад певних підрозділів ЗСУ.

У коментарях захоплюються успіхом ЗСУ.

"Тайфун добре в небо пішов!",

"Що дійсно круто в цей відео виглядати це вертикальний в злету чималий БПЛА посеред поля. Ну і по Тайфун плюс",

"Все буде добре", - пишуть в мережі.

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