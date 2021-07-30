В Одесской области военные успешно провели испытания ракет Точка-У и Тайфун-1
Пуски осуществлялись на полигоне Вооруженных сил Украины "Алибей" в четверг, 29 июля. Впечатляющие кадры показал Генштаб ВСУ.
Военные отметили, что в рамках практических стрельб осуществлено 4 успешных пуска: 2 раза образцом Тайфун-1 (модернизированный снаряд Града с увеличенной до 40 км дальностью) и 2 раза модернизированными и восстановленными образцами ракет для Точки-У.
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В испытаниях участвовали представители Минобороны, разработчики, производители вооружения и личный состав определенных подразделений ВСУ.
В комментариях восхищаются успехом ВСУ.
"Тайфун хорошо в небо ушел!",
"Что действительно круто в этом видео выглядит это вертикальный в взлет немалого БПЛА посреди поля. Ну и по Тайфун плюс",
"Всё будет хорошо", - пишут в сети.
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