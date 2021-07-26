В Одесі на одній з вулиць в центрі міста сталася НП, там прямо на ходу загорівся трамвай
Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Димна подія трапилася ввечері 25 липня на вулиці Катерининській.
За словами очевидців, в якийсь момент під час руху сталося сильне задимлення.
Судячи з кадрів, дим виходив від клемної коробки, яка розташована під вагоном.
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Невідомо, що саме стало причиною загоряння. Це належить ще з'ясувати фахівцям.
На щастя, ніхто не постраждав. Всі успішно вибігли з салону трамвая. Відбулися лише легким переляком.
Відзначимо, що в прес-службі КП «Одесміськелектротранс» НП поки не прокоментували.
Раніше ми писали, щоассажирів попередили, що в громадському транспорті Одеси орудують лжекондуктори.
Одного з них спіймали в трамваї №22, який курсує від Слобідки на Лузанівку.
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