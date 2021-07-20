Все частіше відпочиваючі стають жертвами грабіжників на курортах Одеської області
На жаль, відпочинок на одному з головних курортів Одещини – в Затоці так і не став безпечним, передає Politeka.net
Трьох грабіжників вдалося викрити поліцейським, один з них виявився неповнолітнім, а скільки ще таких випадків залишається не розкритими.
Як повідомили в прес-службі
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У другому випадку, також на пляжі, 24-річний хлопець вихопив у відпочиваючої жінки з Чернігова її мобільний телефон і спробував сховатися.
Відзначається, що всіх трьох злочинців спіймали, проте поки не уточнюється, чи є вони місцевими жителями або «гастролерами». Затриманим загрожує до шести років в'язниці, згідно ч.1 і ч. 2 ст. 186 (грабіж) КК України, залежно від тяжкості їх злочинів.
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