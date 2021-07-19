В одному з сіл Одеської області досі не перейменували вулицю Леніна

Йдеться про село Василівка в Біляївському районі.

Як повідомили співзасновник громадської організації "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков, вулиця з подібною назвою єдина на всій підконтрольній українській владі території, пише Суспільне.

У відповідь на звернення активістів Вигодянська сільська рада зазначила, що вулицю Леніна не стали перейменовувати тому, що відповідне рішення прийняли на загальних зборах громадян у 2016 році.

Однак Вадим Поздняков зазначив, що колективне рішення на загальних зборах не може суперечити закону "про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів і заборону пропаганди їх символіки".

Це також підтвердив голова Одеського інституту нацпам'яті Сергій Гуцалюк. Він заявив, що людина, яка надала цю інформацію, повинна відповісти перед законом.

"Це рішення нелогічне, воно показує компетентність місцевої влади. Людина, яка підписала цей папір, не розуміє, що таке законодавство", – зазначив Гуцалюк.

Вадим Поздняков пригрозив, що звернеться в поліцію, прокуратуру і облдержадміністрацію.

Нагадаємо, що мисливці за Леніном відшукали ще одного вождя в клубі на Одещині, фото: "моляться на ідола?"

Як повідомляла Politeka, плани по знесенню вцілілих пам'ятників Леніну стривожили одеситів: "потрібно зробити як в Прибалтії"

Також Politeka писала, на Одещині вирішили долю найстійкішого пам'ятника Леніну: кадри того, що відбувається