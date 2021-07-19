В одном из сел Одесской области до сих пор не переименовали улицу Ленина

Речь идет о селе Васильевка в Беляевском районе.

Как сообщили соучредитель общественной организации "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков, улица с подобным названием единственная на всей подконтрольной украинской власти территории, пишет Суспільне.

В ответ на обращение активистов Выгодянский сельский совет отметил, что улицу Ленина не стали переименовывать потому, что соответствующее решение приняли на общем собрании граждан в 2016 году.

Однако Вадим Поздняков отметил, что коллективное решение на общем собрании не может противоречить закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики".

Это также подтвердил глава Одесского института нацпамяти Сергей Гуцалюк. Он заявил, что человек, который предоставил эту информацию, должен ответить перед законом.

"Это решение нелогично, оно показывает компетентность местных властей. Человек, подписавший эту бумагу, не понимает, что такое законодательство", – отметил Гуцалюк.

Вадим Поздняков пригрозил, что обратится в полицию, прокуратуру и облгосадминистрацию.

Напомним, что охотники за Ленином отыскали еще одного вождя в клубе на Одесчине, фото: "Молятся на идола?"

Как сообщала Politeka, планы по сносу уцелевших памятников Ленину встревожили одесситов: "Нужно сделать как в Прибалтии"

Также Politeka писала, на Одесчине решили судьбу самого стойкого памятника Ленину: кадры происходящего