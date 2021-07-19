Наша область на втором месте

На піку курортного сезону в Одеській області стрімко зростає кількість заражених коронавірусом

Про це свідчать дані оприлюднений на сайті МОЗ у понеділок, 19 липня.

Так, за минулу добу в Одеському регіоні діагноз підтвердили у 18 осіб.

Летальних випадків не виявлено.

Водночас Одеська область потрапила до трійки лідерів за новими випадками зараження коронавірусною інфекцією.

Найбільше хворих зафіксували у Києві - 82. Наш регіон знаходиться на другому місці і замикає трійку антилідерів – Житомирська область.

Варто відзначити, що за минулі вихідні в Одеській області було щеплено рекордну кількість людей.

Як розповіли в прес-службі Центру громадського здоров'я в Одеській області, було проведено 5 тисяч 547 вакцинацій препаратом Pfizer і 2 тисячі 220 вакцинацій препаратом Сoronovak.

Всього на цих вихідних в Одесі та області працювали 14 центрів масової вакцинації з них 9 — в Одесі. В області центри вакцинації працювали в містах Ізмаїл, Овідіополь, Авангард та в селі Троїцьке ЯСЬКІСЬКОЇ ОТГ.

Нагадаємо, що біда не вщухає в Одеській області, десятки летальних випадків: що відомо

Як Politeka писала, що в Одеській області сотні нових випадків ковід-інфекції: скільки людей не змогли подолати хворобу

Також Politeka повідомляла, одеситів почнуть "ловити" на камеру і карати: відомо, на яких вулицях