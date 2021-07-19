На піку курортного сезону в Одеській області стрімко зростає кількість заражених коронавірусом
Про це свідчать дані оприлюднений на сайті МОЗ у понеділок, 19 липня.
Так, за минулу добу в Одеському регіоні діагноз підтвердили у 18 осіб.
Летальних випадків не виявлено.
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Водночас Одеська область потрапила до трійки лідерів за новими випадками зараження коронавірусною інфекцією.
Найбільше хворих зафіксували у Києві - 82. Наш регіон знаходиться на другому місці і замикає трійку антилідерів – Житомирська область.
Варто відзначити, що за минулі вихідні в Одеській області було щеплено рекордну кількість людей.
Як розповіли в прес-службі Центру громадського здоров'я в Одеській області, було проведено 5 тисяч 547 вакцинацій препаратом Pfizer і 2 тисячі 220 вакцинацій препаратом Сoronovak.
Всього на цих вихідних в Одесі та області працювали 14 центрів масової вакцинації з них 9 — в Одесі. В області центри вакцинації працювали в містах Ізмаїл, Овідіополь, Авангард та в селі Троїцьке ЯСЬКІСЬКОЇ ОТГ.
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