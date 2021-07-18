На Одещині сталася трагедія на відомому курорті
Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті ГУ ДСНС України в області.
Інцидент трапився в п'ятницю, 17 липня - до рятувальників надійшло повідомлення про потопельника в Затоці.
Прибувши на місце, було встановлено, що 49-річний чоловік купався разом зі своїм 13-річним сином. Медики констатували смерть чоловіка, а рятувальники кинулися на пошуки дитини.
Берег також прочісують місцеві жителі разом з правоохоронцями.
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Станом на ранок, 18 липня водолази вже обстежили 5 кілометрів акваторії, але безрезультатно. Місцеві жителі та правоохоронці шукали дитину по берегу.
На жаль через майже добу активних пошуків, тіло хлопчика виявили об 11: 50 біля бази відпочинку «Гавань».
13-річну дитину знайшли відпочивальники.
Варто відзначити, що в Україні за перший місяць літа на воді загинуло близько 200 осіб, з них 34 дитини.
Рятувальники попереджають, про правила поведінки на водоймах.
Перш за все необхідно з розумом підходити до вибору місця для купання і дотримуватися правил безпеки під час плавання.
Як Politeka писала, що юний хлопець загадково загинув у Києві, рідні звернулися за допомогою.
Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.