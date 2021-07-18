На Одещині сталася трагедія на відомому курорті



Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті ГУ ДСНС України в області.

Інцидент трапився в п'ятницю, 17 липня - до рятувальників надійшло повідомлення про потопельника в Затоці.

Прибувши на місце, було встановлено, що 49-річний чоловік купався разом зі своїм 13-річним сином. Медики констатували смерть чоловіка, а рятувальники кинулися на пошуки дитини.

Берег також прочісують місцеві жителі разом з правоохоронцями.

Станом на ранок, 18 липня водолази вже обстежили 5 кілометрів акваторії, але безрезультатно. Місцеві жителі та правоохоронці шукали дитину по берегу.

На жаль через майже добу активних пошуків, тіло хлопчика виявили об 11: 50 біля бази відпочинку «Гавань».

13-річну дитину знайшли відпочивальники.

Варто відзначити, що в Україні за перший місяць літа на воді загинуло близько 200 осіб, з них 34 дитини.

Рятувальники попереджають, про правила поведінки на водоймах. Перш за все необхідно з розумом підходити до вибору місця для купання і дотримуватися правил безпеки під час плавання.

Як Politeka писала, що юний хлопець загадково загинув у Києві, рідні звернулися за допомогою.

Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.