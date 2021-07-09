В Одеській області голова суду зі своїм спільником адвокатом займалися шахрайством

Як повідомили в ДБР , їх вже затримали та повідомили про підозру.

Як з'ясувалося, голова суду за посередництва адвоката пообіцяв жителю Одеської області забезпечити прийняття іншим суддею позитивного рішення.

"Раніше цивільна дружина громадянина вже виграла в цьому суді справу про стягнення заборгованості з підприємства-боржника. Однак, в певні терміни гроші не були перераховані, тому вона звернулася до суду про відновлення термінів пред'явлення виконавчого документа», - розповіли в ДБР.

Примітно, що спочатку суддя і адвокат хотіли отримати 700 тис. гривень і вимагали ці гроші від громадянина, але потім зменшили суму до 6 тисяч доларів.

ДБР задокументувало передачу 3,5 тис.доларів. Адвоката спіймали, коли він отримував 2,5 тисячі доларів.

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