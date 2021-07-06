В Одесі на хабарі викрили двох поліцейських

Оперуповноважений і слідчий одного з райвідділів поліції Одеської області погрожували власнику квартири заарештувати його майно, а щоб чоловіка залишити в спокої зажадали 2 тисячі доларів. Про це повідомили в ДБР .

Ще в 2008 році правоохоронці вели розслідування у справі про зникнення мешканки Ізмаїла. Під час слідства вони встановили, що «чорні ріелтори» підробили документи і забрали її квартиру за борги, проте слідчі не вжили жодних заходів. Зазначене житло було перепродано кілька разів. У 2018 році квартиру придбав 30-річний громадянин України.

Незважаючи на те, що чоловік не мав ніякого відношення до попередньої власниці, правоохоронці вимагали у нього 2 тисячі доларів.

За цю суму вони обіцяли не заарештовувати квартиру і знищити інформацію про її «брудне» минуле.

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