Виступ російського музиканта Басти в Одесі погрожували зірвати, але, в підсумку, подія отримала несподіваний поворот

Так, Баста провів концерт в одеському клубі "Ібіца" 27 червня. Деяким місцевим активістам не сподобався приїзд артиста в Україну - вони навіть збиралися зірвати захід. Однак, ніхто з незадоволених не з'явився в клуб, і концерт пройшов успішно. Не рахуючи одного інциденту: фанатки Басти влаштували бійку у віп-зоні. Кадри тасканини опубліковані в Телеграм-каналі PavlovskyNews.

Головне протистояння вечора почалося з того, що одна незадоволена дівчина попросила присісти прихильниць, які перебували біля віп-столика й перекрили собою увесь огляд на сцену. Їй відмовили, і за це фанатка облила водою дівчат за столом.

Одна з облитих дам, найбільш розлючена, поспішила помститися, виливши вміст свого келиха у відповідь на людей, що знаходилися внизу. Більш того, в хід пішли навіть самі келихи. До того ж дівчата обмінялися ударами кулаків.

Поєдинок завершився сльозами тієї фанатки, якій перекрили перегляд концерту. До неї підійшов охоронець, щоб розібратися в тому, що трапилося. Баста, до речі, не звернув увагу на цей інцидент, виконуючи в цей момент пісню на сцені, присвятивши її "всім нашим братам".

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