На Дерибасівській конфлікт між чоловіками переріс у бійку
Вночі в центрі люди, під час прогулянки щось не поділили і трапилася бійка, передає "ХО".
Один з учасників завдав удару першим, в результаті опонент впав і не ворушився.
Приїхали медики швидкої і забрали хлопця на ношах.
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"Бачили всю картину, падаючий п'яний довго не приходив до тями, викликали швидку, до приїзду швидкої почав приходити до тями !Лікар спочатку пішов до нього в розвалу, а оглянувши його швидко побіг за ношами (з вуха кров була )не зрозуміло потилицею або боком вагомому і вухом вдарився!Картина не з приємних ,навіть якщо п'яний краще не зв'язуватися і за одного не ліпного удару можна надати у в'язниці", - написали в коментарях свідки бійки.
Відео можна побачити тут.
Нагадаємо, бійка виникла біля одеського " Привозу"
Судячи з кадрів, які розмістили телеграм-каналах, два свідки бійки намагалися розняти чоловіків.
"У цього поца, з поста про бійку біля Привозу, забрали травмат, золотий ланцюжок. Тепер розбій вийшов... А почалося все з кинутої пляшки в авто", - пишуть в коментарях одесити.
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