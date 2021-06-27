На Дерибасівській конфлікт між чоловіками переріс у бійку

Вночі в центрі люди, під час прогулянки щось не поділили і трапилася бійка, передає "ХО".

Один з учасників завдав удару першим, в результаті опонент впав і не ворушився.

Приїхали медики швидкої і забрали хлопця на ношах.

"Бачили всю картину, падаючий п'яний довго не приходив до тями, викликали швидку, до приїзду швидкої почав приходити до тями !Лікар спочатку пішов до нього в розвалу, а оглянувши його швидко побіг за ношами (з вуха кров була )не зрозуміло потилицею або боком вагомому і вухом вдарився!Картина не з приємних ,навіть якщо п'яний краще не зв'язуватися і за одного не ліпного удару можна надати у в'язниці", - написали в коментарях свідки бійки.

Відео можна побачити тут.

Нагадаємо, бійка виникла біля одеського " Привозу"

Судячи з кадрів, які розмістили телеграм-каналах, два свідки бійки намагалися розняти чоловіків.

"У цього поца, з поста про бійку біля Привозу, забрали травмат, золотий ланцюжок. Тепер розбій вийшов... А почалося все з кинутої пляшки в авто", - пишуть в коментарях одесити.

До слова, свавілля в Києві: відео масової бійки в центрі столиці потрапило на відео

Також Politeka повідомляла, нелюд забив до напівсмерті беззахисну пенсіонерку: деталі трагедії в Ужгороді