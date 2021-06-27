На Дерибасовской конфликт между мужчинами перерос в драку

Ночью в центре люди, во время прогулки что-то не поделили и случилась потасовка, передает "ХО".

Один из участников нанёс удар первым, в итоге оппонент упал и не шевелился.

Приехали медики скорой и забрали парня на носилках.

"Видели всю картину ,падающий пьяный долго не приходил в сознание ,вызвали скорую ,до приезда скорой начал приходить в себя !Врач сначала пошёл к нему в развалистую ,а осмотрев его быстро побежал за носилками (с уха кровь была )не понятно затылком или боком веском и ухом ударился!Картина не из приятных ,даже если пьяный лучше не связываться и за одного не лепного удара можно оказать в тюрьме", - написали в комментариях свидетели драки.

Видео можно увидеть здесь.

Напомним, драка возникла возле одесского "Привоза"

Судя по кадрам, которые разместили телеграм-каналах, два свидетеля драки пытались разнять мужчин.

"У этого поца, с поста про драку возле привоза, забрали травмат, золотую цепочку. Теперь разбой получился... А началось все с брошенной бутылки в авто", - пишут в комментариях одесситы.

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