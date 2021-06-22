В Одеській області під завалами піску можуть перебувати люди
Як передає Politeka.net з посиланням на "Думская", на березі моря в селі Лебедівка Білгород-Дністровського району зійшов зсув. Обвал грунту стався з висоти 15 метрів на площі 150 кв. м.
Рятувальні бригади працюють на місці події в пошуках жертв, оскільки на місці події були знайдені речі відпочиваючих. Свідки відзначають, що бачили там дівчину і сімейну пару з дитиною.
Як стало відомо, обвал стався недалеко від бази відпочинку "Перлина". У закладі на даний момент розшукують всіх своїх постояльців.
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У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що в пошукових роботах бере участь сорок осіб. Крім цього, до рятувальної операції приєдналися місцеві жителі та військовослужбовці.
У коментарях українці відзначили, що такі ситуації відбуваються практично щороку.
"Санжейка на черзі. Будинки побудовані. Берег не укріплений", "Це жахливо! Дай Бог, всіх знайти живими!", "Скоро і Аркадія в море зійде", - пишуть користувачі Мережі.
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