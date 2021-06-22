В Одеській області під завалами піску можуть перебувати люди

Як передає Politeka.net з посиланням на "Думская", на березі моря в селі Лебедівка Білгород-Дністровського району зійшов зсув. Обвал грунту стався з висоти 15 метрів на площі 150 кв. м.

Рятувальні бригади працюють на місці події в пошуках жертв, оскільки на місці події були знайдені речі відпочиваючих. Свідки відзначають, що бачили там дівчину і сімейну пару з дитиною.

Як стало відомо, обвал стався недалеко від бази відпочинку "Перлина". У закладі на даний момент розшукують всіх своїх постояльців.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що в пошукових роботах бере участь сорок осіб. Крім цього, до рятувальної операції приєдналися місцеві жителі та військовослужбовці.

У коментарях українці відзначили, що такі ситуації відбуваються практично щороку.

"Санжейка на черзі. Будинки побудовані. Берег не укріплений", "Це жахливо! Дай Бог, всіх знайти живими!", "Скоро і Аркадія в море зійде", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що грози повернуться в Україну, але не врятують від спеки: де буде до +36.

Також Politeka писала, що слідом за потопами і 35-градусною спекою на Україну йде нова напасть: куди стихія вдарить першою.

А ще Politeka повідомляла, що стихія наробила біди в Харкові: з'явилося фото руйнувань.