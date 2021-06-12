Рвонуло на трансформаторній підстанції. Рятувальники розповіли подробиці

Так, в суботу, 12 червня, близько 18 години в службу "101" надійшло повідомлення про вибух і подальшу пожежу в Одесі по вулиці Транспортній. Інцидент стався на території ДТЕК "Одеські електромережі", передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ДСНС.

З'ясувалося, що сталося коротке замикання в трансформаторі з подальшим горінням ізоляції.

Потужний вибух і стовп диму, що піднявся вгору на сотні метрів, налякали одеситів. Більш того, в довколишніх будинках пропали світло та вода.

На місце терміново прибули пожежно-рятувальні підрозділи. О 18 годині 27 хвилин пожежу було локалізовано та о 18 годині 28 хвилин повністю ліквідовано. Загиблих і постраждалих немає.

При цьому в "Інфоксводоканалі" повідомили, що після вибуху виявилися знеструмленими насосна станція "Головна", адміністративна будівля підприємства і резервні вводи електропостачання. Також відключився зв'язок з колл-центром, передає місцеве видання "Думська".

"Можуть спостерігатися перебої з водопостачанням в центральній частині міста і в Малиновському районі", — повідомили в «Інфоксі».

Фахівці підприємства усувають проблеми після ліквідації наслідків аварії.

Відомо, що немає ні світла, ні води в будинках на Сегедській вулиці, по Фонтанській дорозі, на Пироговській, проспекті Шевченка, італійському бульварі.

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