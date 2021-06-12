Рвануло на трансформаторной подстанции. Спасатели рассказали подробности

Так, в субботу, 12 июня, около 18 часов в службу "101" поступило сообщени о взрыве и последующем пожаре в Одессе по улице Транспортной. Инцидент произошел на территории ДТЭК «Одесские электросети», передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Выяснилось, что произошло короткое замыкание в трансформаторе с последующим горением изоляции.

Мощный взрыв и столб дыма, поднявшийся вверх на сотни метров, напугали одесситов. Более того, в близлежащих домах пропали свет и вода.

На место срочно прибыли пожарно-спасательные подразделения. В 18 часов 27 минут пожар был локализован и в 18 часов 28 минут полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

При этом в «Инфоксводоканале» сообщили, что после взрыва оказались обесточенными насосная станция «Главная», административное здание предприятия и резервные вводы электроснабжения. Также отключилась связь с колл-центром, передает местное издание "Думская".

«Могут наблюдаться перебои с водоснабжением в центральной части города и в Малиновском районе», — сообщили в «Инфоксе».

Специалисты предприятия устраняют проблемы после ликвидации последствий аварии.

Известно, что нет ни света, ни воды в домах на Сегедской улице, по Фонтанской дороге, на Пироговской, проспекте Шевченко, Итальянском бульваре.

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