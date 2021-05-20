У четвер, 20 травня в аеропорту Одеси сталася НП, оголошена тривога

Літак з пасажирами летів зі Стамбула до Києва здійснив аварійну підсадку. Повітряне судно належить авіакомпанії МАУ. Про це повідомляє місцевий сайт Думська.

"О 15: 45 екіпаж Boeing 737 з реєстраційним номером UR-PSM задіяв аварійну сигналізацію автовідповідача з кодом 7700, яка говорить про аварію або іншу позаштатну ситуацію на борту», - зазначає видання.

В якості причини аварійної посадки називають відмову двигуна.

Технічна несправність, за даними Думської, виникла, коли літак пролітав над Чорним морем – в одному з двигунів «Боїнга» сталося різке падіння тиску масла.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

В аеропорту оголошена тривога.

Раніше ми повідомляли, в Одеському аеропорту у пасажира загорівся багаж.

НП сталася рано вранці 14 травня перед рейсом Київ-Одеса.

Співробітники аеропорту помітили, що у одного з пасажирів почав диміти багаж.

Його вивели за межі терміналу і після цього чоловік, як стверджують свідки епізоду, моментально кинув свій багаж і побіг до літака, його подальша доля невідома.

Представникам аеропорту довелося самостійно гасити вогонь перед самим входом. Після розпакування предмет виявився старим електро-самокатом.

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