Стало відомо, яке покарання поніс викладач Одеського коледжу за образливе висловлювання щодо державної мови

Нагадаємо, що в соціальних мережах розгорівся скандал через висловлювання викладача Чорноморського морського спеціалізованого коледжу ОНМУ Олександра Макаренка, який під одним з постів у Фейсбук назвав українську мову "псячою мовою" і мовою "окупантів і фашистів".

Як повідомили Чорноморські ЗМІ , викладача вже звільнили з роботи.

Керівництво коледжу заявило, що не стане терпіти подібні висловлювання викладача.

"Неприйнятно, що викладач нашої установи публічно робить такі висловлювання. Ми поговоримо з дітьми в тих групах, де він викладає, і з'ясуємо, чи пропагує вчитель ненависть до державної мови на своїх уроках», повідомила заступник директора з освітньої роботи Наталія Федотова.

Водночас сам Макаренко виправдовується тим, що слова з лайками вирвали з контексту.

Він пояснив, що" псячою мовою " називав суржик - суміш української та російської мов.

При цьому він упевнений, що даний скандал роздули провокатори, після того як він засудив діяльність телеграм-каналу "XYDESSA" через фотографії трупа чоловіка.

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